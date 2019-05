"Star Wars Day", festeggiamenti e celebrazioni in tutto il mondo

Come da tradizione saranno tanti gli eventi organizzati per il "Star Wars Day", che si celebra in tutto il mondo il 4 maggio. La data è stata scelta per la pronuncia molto simile in inglese tra la frase-icona della saga "may the force", ovvero "che la forza (sia con te)", e "May the 4th", il modo in cui si indica in inglese il 4 maggio.