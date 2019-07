"Perfetti sconosciuti" da Guinness dei primati: è il film con più remake di sempre

ll lungometraggio del 2015 ha conquistato il pubblico internazionale con la storia del gruppo di amici che si ritrova per una cena dando il via a un gioco che prevede la condivisione dei messaggi e delle chiamate ricevute, per dimostrare di non avere nulla da nascondere. Nel cast ci sono Kasia Smutniak, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo e Alba Rohrwacher.



"Perfetti sconosciuti", che ha vinto 2 David di Donatello e 3 Nastri d'Argento, ha già incassato oltre 500 milioni di euro grazie alle varie versioni internazionali. Paolo Genovese ha commentato il record del suo film sulle pagine de La Repubblica: "Ci sono film più belli, ma ha saputo intercettare un fenomeno sociale in cui tutti si sono identificati. Non so se mi ricapiterà mai, ho avuto fortuna".