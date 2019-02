"Ogni bellissima cosa" all'Elfo Puccini: ecco le cose per cui vale la pena vivere

Arriva al Teatro Elfo Puccini di Milano "Ogni bellissima cosa" , opera scritta dal pluripremiato drammaturgo inglese Duncan Macmillian. Lo spettacolo, per la regia (e traduzione) di Monica Nappo, vede protagonista Carlo De Ruggieri , noto per il ruolo dello stagista Lorenzo nella serie cult "Boris" . Si racconta di un bambino costretto ad affrontare la depressione della madre con i suoi strumenti e quindi con un gioco: stila quindi una lista di cose per cui valga la pena vivere.

Immediato e caratterizzato da una leggerezza di toni (caratteristica della drammaturgia inglese), il testo del drammaturgo Duncan Macmillan, scritto con Jonny Donahoe, "Every brilliant thing" è già stato rappresentato con successo a Edimburgo per due anni consecutivi (arrivando finora a più di 500 rappresentazioni) e poi in Europa e in America.



Macmillian ci racconta qualcosa che è un po’ la sua vita ma è un po’ la vita di tanti di noi, e così facendo inizia a costruire una mondo sotto i nostri occhi dove il teatro è un gioco per bambini alla sua massima potenza. E allora tutti possono diventare parte della storia, allora una giacca può diventare un cane e una lista di bellissime cose può ricomparire dopo 20 anni magicamente da una scatola, quando ormai sei un adulto. E quella lista può essere lo stesso viatico di luce che fu quand’eri bambino, perché le cose bellissime che ci circondano ci sono ancora. Anzi, ora sei più grande e la lista può solo essere più lunga...