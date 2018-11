"Mambo Italiano", il musical al Teatro San Babila di Milano

Mambo, salsa e cha cha cha sono gli ingredienti di "Mambo Italiano", il nuovo musical di Giacomo Frassica, uno dei maggiori esponenti italiani del ballo latino-americano in Italia. Lo spettacolo va in scena al Teatro San Babila di Milano dal 16 al 25 novembre e racconta la storia d'amore tra la bella Sofia e il giovane Carmelo in un paesino dell'Italia centrale della fine degli anni 50. Presenti tante canzoni cantate dal vivo che hanno fatto la storia come "Volare" (Domenico Modugno), "Parole Parole" (Mina), "Sofia" (Alvaro Soler), "Balla Balla Ballerino" (Lucio Dalla), "Non amarmi" (Aleandro Baldi), "Mediterraneo" (Mango) riarrangiate in versione latino-americana.