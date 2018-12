"Jurassic Park", "Shining" e "Brokeback Mountain" diventano patrimonio nazionale americano

Come ogni anno il National Film Preservation Board ha scelto nuovi film da aggiungere al National Film Registry. Tra i titoli inseriti per il 2018, "Jurassic Park" di Steven Spielberg, "Shining" di Stanley Kubrick e "Brokeback Mountain" di Ang Lee, che diventano così patrimonio nazionale americano. I tre film fanno parte di una rosa di 25 scelti perché considerati" culturalmente, storicamente e esteticamente significativi per l'eredità cinematografica del Paese".