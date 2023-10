"Happy End", il cortometraggio vince due premi

Il cortometraggio ha ricevuto a febbraio 2023 il patrocinio del comune di Nembro (BG) ed è stato proiettato presso l’auditorium Modernissimo di Nembro.

I festival

Il film è stato iscritto in vari festival nazionali e internazionali per trasmettere il più possibile il suo messaggio. A settembre 2023 ha partecipato all’Independent Caorle Film Festival dove ha vinto la menzione speciale come “Best Low Budget Short Film”. Qui è stato anche selezionato dal giudice Luis Pedron per partecipare all’International Film Festival.