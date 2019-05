"Feng Shui", Giua con Carla Signoris mette alla berlina le nevrosi del nostro tempo

Si intitola "Feng Shui" il nuovo singolo di Giua, tratto dall'album "Piovesse sempre così". Un brano in cui la cantautrice duetta con Carla Signoris su di un testo in bilico tra canto e recitazione: una canzone post moderna sarcastica più che ironica, che ritrae le nevrosi del nostro tempo, luoghi comuni, personaggi femminili che hanno perso il loro centro per diventare maschere di una società impazzita. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.