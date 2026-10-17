"Un'Europa così dipendente dall'estero per quanto riguarda i prodotti energetici è un'Europa che non può essere libera e soprattutto non può essere competitiva - ha sottolineato Borchia -. Poi, negli Stati la situazione è abbastanza eterogenea. Il nostro Paese sconta, per esempio, degli errori fatti nel passato, a iniziare dal pronunciamento degli italiani con il referendum che ha sancito il no al nucleare nel 1987, che evidentemente ha avuto la spinta emotiva del disastro di Chernobyl avvenuto l'anno prima. Il nucleare è stato molto discusso, a tratti ostracizzato negli ultimi anni, però oggettivamente per il nostro Paese io non vedo grandissime alternative. Per quanto riguarda il gas - che purtroppo in queste aule, negli ultimi anni, è stato trattato troppo spesso come un problema da risolvere piuttosto che come fonte -, sarà essenziale per la transizione che è stata impostata. Attenzione, tra l'altro, perché se parliamo di transizione, di Green Deal, di Ets, è bene sottolineare che l'Europa non deve diventare la ZTL a livello globale. Se noi pensiamo che qui si debba solo consumare e si debba produrre altrove, allora sì che ci avviamo verso il cimitero della deindustrializzazione. Credo invece che si possa portare avanti una strada che eviti di dover scegliere tra competitività e decarbonizzazione".