Durante la puntata, ha inoltre parlato ai nostri microfoni la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, che di recente ha lasciato il Pd e annunciato la fondazione di "Spazio Pubblico". "È un movimento che vuole provare ad aprire uno spazio per un polo, per un fronte democratico, europeista, riformista, serio, fuori dalla politica rissosa, capace di ragionare di questioni che riguardano la vita delle persone con serietà e competenza. Prova, inoltre, a mettere insieme tutte quelle personalità, quei partiti, quelle esperienze, quelle associazioni che di questo hanno provato a ragionare nel corso degli anni. Vogliamo occupare il centro dei problemi della vita delle persone, perché questo è l'unico centro che interessa agli italiani", ha detto. "L'Europa è il nostro destino comune, non è una pratica burocratica. Questo gli italiani lo sanno bene", ha chiosato.