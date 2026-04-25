"Non ho capito cosa si intenda per remigrazione, sinceramente. So, però, cos'è l'immigrazione quando non viene governata, ma subita, che è il modello che ha avuto l'Unione europea negli ultimi anni. È stato un approccio catastrofico perché, da un lato, ha causato la sofferenza e, talvolta, la morte dei migranti e arricchito gli scafisti; dall'altro, è mancata l'integrazione di coloro che sono arrivati e si sono create delle sacche, dei ghetti, dei pezzi di Europa che non sono Europa, dove le leggi che vengono applicate, i diritti che vengono garantiti non sono quelli che conosciamo noi, ma altri - ha sottolineato Procaccini -. Credo che ci sia bisogno di immigrazione, credo che la storia ci insegni che nessuna nazione, nessuna civiltà può sopravvivere senza, ma, nello stesso tempo, la storia ci insegna che di troppa immigrazione, cioè di quella massiva non governata, non filtrata si muore esattamente nello stesso modo. Le civiltà vengono sopraffatte da un'immigrazione che non sono state capaci di gestire. Si integrano gli individui, non le masse. Un altro punto essenziale è il diritto a non emigrare: talvolta, noi facciamo l'errore di non pensare anche al depauperamento che avviene nei Paesi di origine e transito. Attraverso una nuova strategia, che è quella che ha messo in campo il governo italiano e che sta acquisendo l'intera Europa, si sta provando per la prima volta a lavorare a un sistema generale di governo dell'immigrazione che parte dalle nazioni di origine e transito e arriva poi nelle nazioni europee affinché si possa avere poi un'immigrazione realmente integrata e funzionale allo sviluppo delle società europee e all'esistenza dei singoli migranti".