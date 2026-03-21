L'Ue e i nuovi equilibri globali | Guarda la seconda puntata di "Together #Europa2026"

Alla domanda fulcro della puntata hanno risposto Picierno e Borchia. Per la vicepresidente del Parlamento europeo, "dove è sempre stata: in difesa delle democrazie liberali perché la bandiera dell'Europa questo rappresenta e ha sempre rappresentato nel mondo, democrazie e libertà. E quindi l'Europa continuerà a esserne simbolo e a spendersi in difesa, appunto, della democrazia liberale in un mondo nel quale quest'ultima viene pesantemente sfidata da autocrati, dittatori, leader che pensano di sostituire la forza del diritto con la legge del più forte. Questo sta accadendo in maniera sempre più frequente. Dunque, l'Europa è la voce di chi deve ricordare che un mondo senza diritto internazionale, multipolarismo e rispetto delle regole, nel quale governa soltanto chi è più forte, è un mondo destinato a incontrare un sacco di guai. Adesso, però, noi abbiamo l'esigenza di tradurre e trasformare questa consapevolezza in qualcosa di cogente, concreto. La forza dell'Europa ora è una forza reputazionale, perché non siamo una vera unione politica, abbiamo bisogno di arrivare a costruire una piena sovranità europea. Perché un continente che non è capace di una piena e compiuta sovranità, quindi non è capace di difendersi da solo, di avere un esercito comune, di essere qualcosa di diverso da un semplice mercato unico, è un continente fragile, debole. Dunque, abbiamo bisogno di trasformare questa forza reputazionale in una forza politica".