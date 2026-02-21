Riprende l'appuntamento europeo di Tgcom24. È, infatti, iniziato un nuovo ciclo del progetto multimediale sull'Ue che accompagnerà telespettatori e lettori per tutto il 2026 tramite una rubrica mensile sul canale 51 e uno speciale sul sito con video e approfondimenti: "Together #Europa2026". Nella prima puntata, andata in onda il 21 febbraio e condotta da Paolo Liguori, abbiamo affrontato il tema della difesa, partendo da una domanda: "L'unione fa la forza oppure no?". Durante l'appuntamento sono intervenuti Lorenzo Guerini, deputato del Pd e presidente del Copasir; Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE, e Leonardo Panetta, corrispondente Mediaset da Bruxelles.