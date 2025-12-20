"Credo che il messaggio che dobbiamo dare in questo momento è un messaggio che deve far riflettere i leader europei sull'importanza e l'urgenza di cambiare passo. Quindi, decisioni più veloci, senza toccare i Trattati perché sarebbe molto difficile, ma fare in modo che il diritto di veto non mini la capacità dell'Europa di ritornare a essere un interlocutore globale, forte, credibile, affidabile e capace di prendere decisioni e sostenere posizioni. In questo momento purtroppo così non è. Quindi, la necessità che noi europei abbiamo è di tornare ad avere la consapevolezza che da soli saremmo il nulla. Noi non possiamo pensare da soli di competere con giganti come la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, né dal punto di vista geopolitico né economico. Tra i temi su cui l'Europa deve concentrarsi c'è la difesa europea. Difesa che non vuol dire guerra, ma significa difendere i propri confini, le rotte commerciali, le città, significa avere anche quella forza di deterrenza che impedisce a chi può avere delle mire rispetto ai nostri territori di intervenire in maniera non pacifica", commenta Moratti.