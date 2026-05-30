Il Patto di stabilità: cos'è e quali sono le regole | Guarda la quarta puntata di "Together #Europa2026"

“Infatti, il problema quando abbiamo dei debiti che crescono troppo è che poi non sono più sostenibili sui mercati, quindi c'è il rischio che si possano anche scatenare delle crisi di debito sovrano - come abbiamo già visto nel 2012 - che mettono sotto stress tutta l'Unione europea e la stessa sopravvivenza dell'euro. Per poi, quindi, costringere la Banca centrale europea a intervenire con delle politiche monetarie che, però, non sempre sono facili da sostenere nel lungo periodo e hanno anche degli effetti collaterali. Quindi, la stabilità economico-finanziaria è una cosa su cui non si scherza tanto, è per questo che l'Unione europea su tante cose è molto più flessibile ma quando si tratta di andare ad aumentare i debiti di Paesi già indebitati è chiaramente più preoccupata", conclude l'europarlamentare.