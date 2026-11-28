Ue, dal bilancio pluriennale ai rapporti con Stati Uniti e Regno Unito | Guarda la settima puntata di "Together #Europa2026"
Ospiti dell'appuntamento, andato in onda sabato 28 novembre, Carlo Alberto Giusti, rettore della Link Campus University di Roma, Francesco Giubilei, direttore della Fondazione Alleanza Nazionale, e Benedetta Scuderi, europarlamentare di Europa Verde – AVS (Gruppo Verdi/ALE)
Dal bilancio pluriennale - per il quale si tratterà fino alla fine dell'anno e che partirà nel 2028 - ai rapporti con Stati Uniti e Regno Unito. Sono i principali temi affrontati durante la settima puntata di "Together #Europa2026", il progetto multimediale di Tgcom24 sull'Europa. Ospiti dell'appuntamento, andato in onda sabato 28 novembre, Carlo Alberto Giusti, rettore della Link Campus University di Roma, Francesco Giubilei, direttore della Fondazione Alleanza Nazionale, e Benedetta Scuderi, europarlamentare di Europa Verde – AVS (Gruppo Verdi/ALE).
Il bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale è uno dei nodi interni che l'Ue sta affrontando in questo momento e che ha evidenziato diverse divisioni. Come ha ricordato il corrispondente Mediaset da Bruxelles Leonardo Panetta nel servizio di apertura della puntata, "la cifra proposta dalla Commissione è di 2mila miliardi, il presidente del Consiglio Antonio Costa ha pensato a una sforbiciata del 10%. Il Parlamento, dove poi si dovrà votare il via libera definitivo, chiede invece meno tagli e più risorse. Dietro a queste divisioni si muovono gli Stati membri che premono e manovrano indirizzando le trattative".
"Il Parlamento europeo ha praticamente trovato un accordo su tutti i file di bilancio, siamo riusciti a mandarli al trilogo senza dover fare ulteriori emendamenti. C'è stato un accordo molto ampio perché c'è necessità di un'accelerazione sugli investimenti da parte dell'Unione europea. Il Parlamento, anche questo a maggioranza molto ampia, ha chiesto di ampliare l'attuale proposta di bilancio della Commissione, quindi di ampliare le risorse proprie - afferma Scuderi -. Dall'altra parte c'è il Consiglio, che è su un'altra dimensione. Ci sono dei Paesi, capitanati dalla Germania, che vogliono ridurre l'entità del bilancio. La riduzione dell'entità poi comporta una riduzione di tutte le voci e, quindi, degli investimenti nella nostra industria, nella transizione, nello sviluppo, nella coesione, nella ricerca. Un taglio su tutto. Per quanto ci riguarda, è assolutamente sconcertante che l'Unione europea, davanti a uno dei momenti di crisi più difficili che abbiamo affrontato - con le persone in piazza, le industrie, le varie sfide tra cui quella del digitale e tutti che ci chiedono investimenti -, invece di fare dieci passi in avanti in termini di entità di bilancio, ne voglia fare qualcuno indietro. È inaccettabile, e purtroppo succede per il sistema, che deve essere superato, ma è anche una visione molto miope degli Stati che per un loro tornaconto nazionale di brevissimo periodo mettono a repentaglio l'obiettivo comune, che potrebbe portare benessere all'Europa sul lungo periodo, cioè più autonomia e più capacità di gestione delle crisi".
"Il prossimo sarà un anno molto importante perché si terranno le elezioni in alcune delle principali nazioni europee - dichiara Giubilei -. Già in questi giorni si voterà in Spagna e si tratterà di un primo banco di prova. Poi ci saranno le elezioni in Italia, Francia, Polonia e questo potrà cambiare anche gli equilibri all'interno dell'Europa. Quello che sta avvenendo sul bilancio è, tuttavia, la grande divisione che c'è sempre stata tra due diverse impostazioni: una è quella dei cosiddetti 'Paesi frugali', guidati in particolare dalla Germania e dai Paesi Bassi, che chiedono politiche di rigore e quindi di diminuire le spese, dall'altro lato c'è invece un blocco, che è guidato de facto dall'Italia, di Paesi che chiedono - soprattutto per la situazione attuale - una maggiore flessibilità di bilancio, in particolare in alcune spese. Dal nostro punto di vista, è importante sottolineare un aspetto. Molto spesso, si dice: 'L'Italia riceve dall'Europa, l'Italia prende dall'Europa'. In realtà, al netto del periodo del PNRR che terminerà il prossimo anno, un periodo particolare in cui effettivamente abbiamo ricevuto dall'Europa più risorse rispetto a quanto abbiamo dato, in passato (e sarà così anche nei prossimi anni), l'Italia è sempre stata un contributore netto, cioè abbiamo dato molte più risorse all'Europa rispetto a quanto ci tornava indietro. Allora, in questa fase, il nodo del contendere sul bilancio europeo è che il governo segnala: se viene richiesto un maggiore sforzo di contributo all'Italia e poi al tempo stesso c'è un taglio su alcune spese (una su tutte, la PAC, la politica agricola comune) è un controsenso".
I rapporti con gli Stati Uniti
Sui rapporti con gli Usa, Giusti spiega: "La percezione che gli Stati Uniti hanno dell'Europa viene ben descritta dall'aneddoto su Kissinger: 'Quale numero di telefono devo comporre per parlare con l'Europa?'. Ahimè, siamo ancora così dopo tanti anni. Quando c'è stato il tentativo di imposizione dei dazi, che poi è stato smantellato con una delle poche sentenze che la Corte Suprema statunitense ha emanato contro Trump, l'Europa si è fatta forte del fatto che su quel dossier aveva un'unica voce in capitolo. Quello è stato un insegnamento importante. Ora, venendo meno quello che è il caposaldo del Patto Atlantico, cioè la protezione militare che gli Stati Uniti dopo il secondo conflitto mondiale hanno sempre garantito all'Europa, bisogna vedere se l'Unione riuscirà ad avere l'unanimità nel portare avanti almeno due sfide: quella di una difesa globale e, forse ancora più importante, quella del concepimento dell'idea di un funzionamento dell'approvvigionamento energetico che sia pari per tutti gli Stati".
I rapporti con il Regno Unito
Durante la puntata, si è parlato anche del tema dei rapporti con il Regno Unito, tramite una scheda in cui si sono affrontati i principali argomenti di discussione: da quelli economici alla guerra in Ucraina.