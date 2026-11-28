"Il prossimo sarà un anno molto importante perché si terranno le elezioni in alcune delle principali nazioni europee - dichiara Giubilei -. Già in questi giorni si voterà in Spagna e si tratterà di un primo banco di prova. Poi ci saranno le elezioni in Italia, Francia, Polonia e questo potrà cambiare anche gli equilibri all'interno dell'Europa. Quello che sta avvenendo sul bilancio è, tuttavia, la grande divisione che c'è sempre stata tra due diverse impostazioni: una è quella dei cosiddetti 'Paesi frugali', guidati in particolare dalla Germania e dai Paesi Bassi, che chiedono politiche di rigore e quindi di diminuire le spese, dall'altro lato c'è invece un blocco, che è guidato de facto dall'Italia, di Paesi che chiedono - soprattutto per la situazione attuale - una maggiore flessibilità di bilancio, in particolare in alcune spese. Dal nostro punto di vista, è importante sottolineare un aspetto. Molto spesso, si dice: 'L'Italia riceve dall'Europa, l'Italia prende dall'Europa'. In realtà, al netto del periodo del PNRR che terminerà il prossimo anno, un periodo particolare in cui effettivamente abbiamo ricevuto dall'Europa più risorse rispetto a quanto abbiamo dato, in passato (e sarà così anche nei prossimi anni), l'Italia è sempre stata un contributore netto, cioè abbiamo dato molte più risorse all'Europa rispetto a quanto ci tornava indietro. Allora, in questa fase, il nodo del contendere sul bilancio europeo è che il governo segnala: se viene richiesto un maggiore sforzo di contributo all'Italia e poi al tempo stesso c'è un taglio su alcune spese (una su tutte, la PAC, la politica agricola comune) è un controsenso".