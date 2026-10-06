Ue, viaggi gratuiti in treno per i 18enni: aperte le candidature per il nuovo bando DiscoverEU

I giovani europei nati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 avranno la possibilità di esplorare gratuitamente l'Europa in treno grazie a un nuovo ciclo di DiscoverEU, le cui candidature sono state aperte il 1° ottobre dalla Commissione europea e si chiuderanno il 15 ottobre. Saranno disponibili quasi 41mila pass di viaggio.
A chi è rivolto
L'invito, come si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, "è aperto ai ragazzi dell'Unione europea e dei Paesi associati al programma Erasmus+".
Come funziona
I vincitori potranno viaggiare per un massimo di 7 giorni nell'arco di un mese tra marzo 2027 e maggio 2028 e, si legge ancora sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, "avranno anche accesso alla carta europea per i giovani DiscoverEU, che assicura sconti su cultura, apprendimento, trasporti, alloggio, cibo, sport e altri servizi nei Paesi ammissibili". Per ulteriori dettagli e per partecipare si può visitare la pagina ufficiale: https://youth.europa.eu/discovereu_it.