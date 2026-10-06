Ue, viaggi gratuiti in treno per i 18enni: aperte le candidature per il nuovo bando DiscoverEU

I giovani europei nati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 avranno la possibilità di esplorare gratuitamente l'Europa in treno grazie a un nuovo ciclo di DiscoverEU, le cui candidature sono state aperte il 1° ottobre dalla Commissione europea e si chiuderanno il 15 ottobre. Saranno disponibili quasi 41mila pass di viaggio.