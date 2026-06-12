Europa, quasi 41mila diciottenni pronti a scoprirla grazie a DiscoverEu
La Commissione europea ha annunciato i risultati della tornata di marzo dell'iniziativa del programma Erasmus+. I partecipanti selezionati viaggeranno da soli o in gruppi fino a cinque persone, principalmente in treno, tra luglio 2026 e settembre 2027
© Commissione europea
Quasi 41mila giovani, per l'esattezza 40.912, di 18 anni scopriranno l'Europa grazie a DiscoverEu. Lo riporta la Commissione europea nell'annunciare i risultati della tornata di marzo 2026 dell'iniziativa del programma Erasmus+. I ragazzi "riceveranno un pass di viaggio per esplorare la diversità del continente, conoscere il patrimonio culturale e la storia europea ed entrare in contatto con persone provenienti da tutta Europa. I partecipanti selezionati viaggeranno da soli o in gruppi fino a cinque persone, principalmente in treno, tra luglio 2026 e settembre 2027", si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue.
"Un pass DiscoverEu non è solo un biglietto, ma un invito a vivere in prima persona la ricchezza culturale e la bellezza dell'Europa. Ai migliaia di giovani selezionati oggi vorrei dire: l'Europa vi aspetta. Portate con voi la vostra curiosità, la vostra ambizione e trasformate questo viaggio in una storia da raccontare", ha dichiarato il Commissario europeo per l'Equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, Glenn Micallef.
Come si ricorda sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, "la tornata era aperta ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 provenienti dagli Stati membri dell'Ue e dai Paesi associati a Erasmus+" e, si specifica, "ha attirato 220.501 candidature. Dalla sua nascita nel 2018, oltre 2 milioni di giovani hanno presentato domanda per i pass di viaggio nelle quattordici tornate del programma DiscoverEu".