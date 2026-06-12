Europa, quasi 41mila diciottenni pronti a scoprirla grazie a DiscoverEu

Come si ricorda sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, "la tornata era aperta ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 provenienti dagli Stati membri dell'Ue e dai Paesi associati a Erasmus+" e, si specifica, "ha attirato 220.501 candidature. Dalla sua nascita nel 2018, oltre 2 milioni di giovani hanno presentato domanda per i pass di viaggio nelle quattordici tornate del programma DiscoverEu".