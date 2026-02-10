Parlamento europeo, uno dei suoi edifici a Bruxelles sarà intitolato a David Sassoli

"Nel Bureau di Presidenza del Parlamento europeo, abbiamo scritto una pagina di memoria e di impegno. Abbiamo deciso di intitolare al nostro David Sassoli l'edificio Building Treves, sull'esplanade del Parlamento europeo a Bruxelles. È una scelta che mi rende profondamente felice e commossa: un gesto che riconosce il valore di un uomo politico pienamente europeo che ha incarnato con forza e coraggio la dignità delle istituzioni e la difesa della democrazia. Grazie a Roberta Metsola per aver lavorato con tenacia affinché il nome e le idee di David continuino a ispirare le future generazioni di europei", è il post di Picierno su X.