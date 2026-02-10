Parlamento europeo, uno dei suoi edifici a Bruxelles sarà intitolato a David Sassoli
"Non è solo un gesto simbolico, ma un ricordo vivo e costante del suo impegno per i valori europei", ha commentato la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola
© Ansa
Il Bureau di Presidenza del Parlamento europeo ha deciso di intitolare a David Sassoli il "Building Treves", uno degli edifici dell'Eurocamera a Bruxelles. Lo ha annunciato la vicepresidente dell'istituzione Ue ed eurodeputata Pd Pina Picierno su X. "Non è solo un gesto simbolico, ma un ricordo vivo e costante del suo impegno per i valori europei", ha commentato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sui social.
L'annuncio di Picierno
"Nel Bureau di Presidenza del Parlamento europeo, abbiamo scritto una pagina di memoria e di impegno. Abbiamo deciso di intitolare al nostro David Sassoli l'edificio Building Treves, sull'esplanade del Parlamento europeo a Bruxelles. È una scelta che mi rende profondamente felice e commossa: un gesto che riconosce il valore di un uomo politico pienamente europeo che ha incarnato con forza e coraggio la dignità delle istituzioni e la difesa della democrazia. Grazie a Roberta Metsola per aver lavorato con tenacia affinché il nome e le idee di David continuino a ispirare le future generazioni di europei", è il post di Picierno su X.
Il post di Metsola
"La memoria di David Sassoli avrà ora una presenza permanente nel cuore di Bruxelles. Sono fiera di annunciare che il Parlamento europeo intitolerà a David Sassoli uno dei nostri edifici. Non è solo un gesto simbolico, ma un ricordo vivo e costante del suo impegno per i valori europei. Un sentito ringraziamento al Bureau di Presidenza, alla vicepresidente Pina Picierno, a Nicola Zingaretti, agli eurodeputati italiani e alla famiglia di David Sassoli per il loro sostegno", ha scritto Metsola sui social.