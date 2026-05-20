Ordine europeo al merito, premiati i primi insigniti

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Martedì, in una cerimonia nell'emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo, sono stati premiati i primi insigniti dell'Ordine europeo al merito. Tredici dei venti hanno partecipato, rivolgendosi all'Aula dopo aver ricevuto il riconoscimento dalle presidenti del Parlamento europeo Roberta Metsola e della Commissione europea Ursula von der Leyen. Come si legge sul sito dell'Eurocamera, "alla cerimonia erano presenti anche i membri del comitato di selezione dell'Ordine e la viceministra cipriota per gli Affari europei, Marilena Raouna, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dell'Ue".
"L'Europa non ci è stata consegnata. È stata costruita trattato dopo trattato, crisi dopo crisi, da persone che hanno scelto la solidarietà invece della divisione e la cooperazione invece dell'interesse personale. Con l'Ordine europeo al merito rendiamo omaggio a coloro che, in ogni ambito della vita, scelgono di costruire l'Europa: a chi ha guidato nei momenti difficili e ha continuato a far avanzare la nostra Unione. Perché l'Europa dura solo finché ogni generazione sceglie di difenderla", ha dichiarato Metsola all'apertura della cerimonia.
I presenti
Erano presenti alla cerimonia a Strasburgo Angela Merkel, ex cancelliera federale della Germania, Lech Wałęsa, ex leader di Solidarność ed ex presidente della Polonia; Jerzy Buzek, ex primo ministro della Polonia ed ex Presidente del Parlamento europeo; Aníbal Cavaco Silva, ex presidente e primo ministro del Portogallo; Pietro Parolin, cardinale e segretario di Stato della Santa Sede; Maia Sandu, presidente della Repubblica di Moldova; Wolfgang Schüssel, ex cancelliere federale dell’Austria; Javier Solana, ex Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza comune; Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca centrale europea; Marc Gjidara, professore emerito di diritto; Sandra Lejniece, medica, ricercatrice e dirigente accademica; Oleksandra Matviichuk, avvocata per i diritti umani, e Viviane Reding, ex vicepresidente della Commissione europea, ex deputata del Parlamento lussemburghese ed ex eurodeputata.
L'Ordine europeo al merito
Sul sito dell'Eurocamera si legge ancora che "lo scorso anno, in vista del 75esimo anniversario della Dichiarazione Schuman, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso di istituire il primo riconoscimento europeo di questo tipo conferito da un'istituzione dell'Ue, per onorare le persone che hanno contribuito in modo significativo all'integrazione europea e alla promozione e difesa dei valori europei. L'Ordine europeo al merito è costituito da tre livelli di valore crescente: membro, membro onorevole e membro insigne". I premiati ricevono "un distintivo, un nastrino e un certificate. Ogni anno potranno essere nominati fino a 20 insigniti dell'Ordine".