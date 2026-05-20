Ordine europeo al merito, premiati i primi insigniti

"L'Europa non ci è stata consegnata. È stata costruita trattato dopo trattato, crisi dopo crisi, da persone che hanno scelto la solidarietà invece della divisione e la cooperazione invece dell'interesse personale. Con l'Ordine europeo al merito rendiamo omaggio a coloro che, in ogni ambito della vita, scelgono di costruire l'Europa: a chi ha guidato nei momenti difficili e ha continuato a far avanzare la nostra Unione. Perché l'Europa dura solo finché ogni generazione sceglie di difenderla", ha dichiarato Metsola all'apertura della cerimonia.