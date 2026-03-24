Ecco chi sono i primi insigniti dell'Ordine europeo al Merito

© Instagram - Roberta Metsola
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Tra loro Angela Merkel, Volodymyr Zelensky, Pietro Parolin e... gli U2
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L'anno scorso, in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione Schuman, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso di istituire l'Ordine europeo al merito che, come si legge sul sito del Pe, è "un riconoscimento per contributi significativi all'integrazione europea e alla promozione e difesa dei valori europei". Si tratta della prima onorificenza europea di questo tipo conferita da un'istituzione dell'Ue. I primi nomi insigniti dell'Ordine europeo al merito sono stati annunciati dalla presidente del Parlamento Roberta Metsola il 10 marzo. La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà durante la sessione plenaria del 18-21 maggio a Strasburgo. Ecco i nomi.
I laureati "sono stati selezionati dal Comitato di selezione dell'Ordine, composto dalla presidente Metsola, dalle vicepresidenti del Parlamento europeo Sophie Wilmès ed Ewa Kopacz, e da Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell ed Enrico Letta. Le proposte di nomina sono provenute da capi di Stato o di governo, presidenti dei Parlamenti nazionali e presidenti delle istituzioni dell'Ue".
Sono stati nominati Membri distinti dell'Ordine europeo al Merito:
Angela Merkel, ex cancelliera federale della Germania
Lech Wałęsa, ex leader di Solidarnosc ed ex presidente della Repubblica di Polonia
Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina
Sono stati nominati Membri onorari dell'Ordine europeo al Merito:
Valdas Adamkus, ex presidente della Lituania
Jerzy Buzek, ex primo ministro della Polonia ed ex presidente del Parlamento europeo
Aníbal Cavaco Silva, ex presidente ed ex primo ministro del Portogallo
Sauli Niinistö, ex presidente della Finlandia ed ex presidente del Parlamento finlandese
Pietro Parolin, cardinale e Segretario di Stato della Santa Sede
Mary Robinson, ex presidente dell'Irlanda ed ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
Maia Sandu, presidente della Repubblica di Moldova
Javier Solana y de Madariaga, ex Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza comune
Wolfgang Schüssel, ex cancelliere federale dell'Austria
Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca centrale europea
Sono stati nominati Membri dell'Ordine europeo al Merito:
José Andrés, chef e fondatore della ONG "World Central Kitchen"
Giannis Antetokounmpo, cestista
Marc Gjidara, avvocato e studioso
Sandra Lejniece, medico, scienziata e leader accademica
Oleksandra Matviichuk, avvocata per i diritti umani
Viviane Reding, ex vicepresidente della Commissione europea, ex membro della Camera dei deputati del Lussemburgo ed ex deputata al Parlamento europeo
Paul David Hewson, noto come Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton e Laurence Joseph Mullen Jr, musicisti e membri del gruppo irlandese U2
"L'Europa è sempre stata costruita dalle persone. Colmando divisioni, abbattendo barriere, rovesciando dittature e superando crisi per un futuro migliore per il nostro continente. Questo impegno europeo merita di essere celebrato. Con l'Ordine europeo al Merito onoriamo coloro che non si sono limitati a credere nell'Europa, ma hanno contribuito a costruirla", ha dichiarato Metsola durante l'annuncio.