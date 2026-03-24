Ecco chi sono i primi insigniti dell'Ordine europeo al Merito

L'anno scorso, in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione Schuman, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso di istituire l'Ordine europeo al merito che, come si legge sul sito del Pe, è "un riconoscimento per contributi significativi all'integrazione europea e alla promozione e difesa dei valori europei". Si tratta della prima onorificenza europea di questo tipo conferita da un'istituzione dell'Ue. I primi nomi insigniti dell'Ordine europeo al merito sono stati annunciati dalla presidente del Parlamento Roberta Metsola il 10 marzo. La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà durante la sessione plenaria del 18-21 maggio a Strasburgo. Ecco i nomi.