Ok del Parlamento Ue al voto per delega delle eurodeputate prima e dopo il parto

"Sono orgogliosa del lavoro della nostra istituzione su questa proposta storica. Come politica, donna e madre, spero che gli Stati membri concordino con noi sul fatto che la modernizzazione delle nostre regole di voto è attesa da tempo e facciano tutto il possibile per aggiornare non solo le regole del Parlamento europeo, ma anche quelle dei parlamenti nazionali. Nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra servire i propri elettori e formare una famiglia", ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha avviato questa riforma all’inizio di quest'anno.