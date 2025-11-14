Logo Tgcom24
La proposta legislativa sarà ora trasmessa al Consiglio

Ok del Parlamento Ue al voto per delega delle eurodeputate prima e dopo il parto

La proposta di modifica delle norme elettorali europee è stata approvata per acclamazione, insieme alla risoluzione che accompagna la decisione, adottata con 605 voti a favore, 30 contrari e 5 astensioni

14 Nov 2025 - 11:35
Giovedì, il Parlamento europeo ha approvato per acclamazione la proposta di modifica delle norme elettorali europee, insieme alla risoluzione che accompagna la decisione, adottata con 605 voti a favore, 30 contrari e 5 astensioni. Modifica che, come si legge sul sito dell'istituzione, "consentirebbe a una deputata incinta o che abbia recentemente partorito di delegare il proprio voto in plenaria a un altro deputato, per un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e per i sei mesi successivi". La proposta legislativa sarà ora trasmessa al Consiglio, che dovrà approvarla all'unanimità. In caso di modifiche, "il nuovo testo dovrà essere poi approvato dalla maggioranza assoluta dei deputati. Infine, per entrare in vigore, la riforma dovrà essere ratificata da tutti gli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali".

La riforma, si legge ancora in una nota del Parlamento europeo, "mira a rafforzare le tutele legate alla maternità, permettendo alle deputate di esercitare pienamente il mandato ricevuto dai cittadini conciliando salute, famiglia e doveri parlamentari". 

"Sono orgogliosa del lavoro della nostra istituzione su questa proposta storica. Come politica, donna e madre, spero che gli Stati membri concordino con noi sul fatto che la modernizzazione delle nostre regole di voto è attesa da tempo e facciano tutto il possibile per aggiornare non solo le regole del Parlamento europeo, ma anche quelle dei parlamenti nazionali. Nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra servire i propri elettori e formare una famiglia", ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha avviato questa riforma all’inizio di quest'anno.

