"Settimana europea dell'uguaglianza di genere", a Bruxelles l'evento "Affrontare il divario dei talenti" | Sberna: "Merito e competenze non hanno genere"

Ogni anno, dal 2020, il Parlamento europeo organizza la "Settimana europea dell'uguaglianza di genere", per, come si legge sul sito dell'istituzione, "fare il punto sui risultati conseguiti e individuare nuove misure per promuovere i diritti delle donne e delle ragazze e garantire l'uguaglianza di genere". Quella del 2025 si sta svolgendo proprio in questi giorni - dal 3 al 9 novembre - ed è dedicata ai talenti. In occasione della "Settimana europea dell'uguaglianza di genere" si svolgono eventi e dibattiti. Uno di questi, dal titolo "Affrontare il divario dei talenti. Creare le condizioni affinché ogni talento possa brillare", si è tenuto il 4 novembre al Parlamento europeo a Bruxelles, è stato organizzato da Antonella Sberna, vicepresidente del Pe, in collaborazione con Lina Gálvez, presidente della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, e ha visto la partecipazione di, tra le altre ospiti, Solange Fugger, primaria del pronto soccorso dell'Ospedale Aurelia di Roma.