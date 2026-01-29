Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Clausole di salvaguardia e tutela delle indicazioni geografiche tipiche"

"Il trattato prevede una serie di clausole di salvaguardia, che sono state oggetto di grande discussione e anche di grande revisione. All'evento, i relatori (Leopoldo Rubinacci, vicedirettore generale, DG TRADE (Commissione Europea), e Paolo Garzotti, capo Unità per l'America Latina e i Caraibi, e capo negoziatore per il Mercosur, DG TRADE (Commissione Europea), ndr) hanno spiegato a tutti i presenti come sono state orchestrate queste clausole di salvaguardia e quali sono le tutele in favore degli agricoltori italiani. L'impressione è che ci sia stato un grosso sforzo per cercare di tutelare al massimo tutte le categorie produttive", ha commentato Paganini a margine dell'evento ai microfoni di TotalEU Production.