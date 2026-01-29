Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Clausole di salvaguardia e tutela delle indicazioni geografiche tipiche"
Nella capitale belga si è svolto l'evento "Mercosur: Miti, Realtà e Prospettive Italiane"
Martedì 27 gennaio, a Bruxelles, si è svolto l'evento "Mercosur: Miti, Realtà e Prospettive Italiane", organizzato da ICE-Agenzia. Un incontro informativo dedicato a imprese e stakeholder per discutere delle novità legate al tema e preparare le aziende italiane allo scenario. L'evento è stato moderato da Tindaro Paganini, direttore dell'Ufficio di ICE Bruxelles.
"Clausole di salvaguardia e tutela delle indicazioni geografiche tipiche"
"Il trattato prevede una serie di clausole di salvaguardia, che sono state oggetto di grande discussione e anche di grande revisione. All'evento, i relatori (Leopoldo Rubinacci, vicedirettore generale, DG TRADE (Commissione Europea), e Paolo Garzotti, capo Unità per l'America Latina e i Caraibi, e capo negoziatore per il Mercosur, DG TRADE (Commissione Europea), ndr) hanno spiegato a tutti i presenti come sono state orchestrate queste clausole di salvaguardia e quali sono le tutele in favore degli agricoltori italiani. L'impressione è che ci sia stato un grosso sforzo per cercare di tutelare al massimo tutte le categorie produttive", ha commentato Paganini a margine dell'evento ai microfoni di TotalEU Production.
"Un altro aspetto importante del trattato è la tutela delle indicazioni geografiche tipiche. Tanti prodotti che avevano grandi difficoltà a entrare nel mercato sudamericano saranno facilitati. Quindi, auspichiamo che, in generale, l'export italiano cresca fortemente", ha aggiunto il direttore dell'Ufficio di ICE Bruxelles.