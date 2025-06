Eurobarometro: la fiducia dei cittadini europei nell'Ue tocca il livello più alto dal 2007

Dall'ultimo Eurobarometro emerge, inoltre, che gli europei vogliono un'Ue più forte e più assertiva Quasi sette intervistati su dieci (69%) concordano sul fatto che l'Unione europea sia un luogo di stabilità in un mondo travagliato. Quasi nove europei su dieci (88%) concordano sul fatto che dovrebbe esserci una maggiore cooperazione basata su regole tra Paesi e regioni del mondo. Più di quattro cittadini dell'Ue su cinque (86%) concordano sul fatto che l'aumento delle tariffe doganali sia dannoso per l'economia globale. Tuttavia, se altri Paesi aumentano i loro dazi sulle importazioni dall'Ue, l'80% degli intervistati concorda sul fatto che l'Ue dovrebbe imporre tariffe doganali in risposta per difendere i propri interessi. Oltre otto su dieci (81%) sostengono una politica di difesa e sicurezza comune tra gli Stati membri, il risultato più alto dal 2004. Allo stesso tempo, il 78% è preoccupato per la difesa e la sicurezza dell'Ue nei prossimi cinque anni.