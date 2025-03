Eurobarometro: il 66% dei cittadini vorrebbe un ruolo maggiore dell'Ue nella protezione da crisi globali e rischi per la sicurezza

Difesa e sicurezza priorità per i cittadini - Dal sondaggio Eurobarometro emerge anche che "difesa e sicurezza (36% in Ue, 31% in Italia), così come competitività, economia e industria (32% in Ue, 34% in Italia), sono le aree su cui secondo i cittadini l'Ue dovrebbe concentrarsi maggiormente per rafforzare la propria posizione nel mondo. In Italia, risultano priorità anche l'indipendenza energetica, le risorse e le infrastrutture (33%)".