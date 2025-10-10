Dietro le quinte del Parlamento europeo: il lavoro del social media manager | "Crescente attenzione per la comunicazione digitale"

Lavorare per una realtà come il Parlamento europeo è molto interessante perché, secondo me, c'è ancora tanto da dire e da fare. Spesso mi rendo conto che ai cittadini non è chiarissimo l'impatto - positivo anche - che l'Europa ha sulle loro vite. Ai giovani un po' di più perché vedono le opportunità concrete che l'Unione europea offre loro. Quindi, la sfida continua per noi social media manager è provare a comunicare e far arrivare meglio questo concetto. Ad esempio, quando i content creator ricevono un invito al Parlamento europeo e incontrano noi e i deputati vedono che dietro l'istituzione ci sono persone e non un nome, un palazzo. Persone - come appunto i parlamentari - che effettivamente hanno a che fare con argomenti che anche loro trattano, che hanno da dire su quei temi e possono dare informazioni utili anche per il loro pubblico.