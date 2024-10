Un'Europa stretta tra due guerre | Guarda la diciannovesima puntata di "TOGETHER - Europa2024"

Che Europa dovrà essere? - "Auspico un'Europa più coesa di quanto non sia stata in questi mesi, più capace di far sentire la sua voce sulla scena internazionale - commenta Gori -. Ovviamente, l'Europa deve mantenersi fortemente ancorata alle relazioni atlantiche perché da sola, a mio avviso, non ha potere di incidere sugli eventi. Tuttavia, in questi mesi e, purtroppo, in molte occasioni, soprattutto sul tema del Medio Oriente, abbiamo visto i Paesi membri andare ognuno nella propria direzione. Ho avuto modo di ascoltare un discorso molto serio e credibile di Josep Borrell (Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, ndr), e lui è molto consapevole dei limiti del suo operato, determinato proprio dal fatto che quasi mai si è trovato a rappresentare l'Unione europea nella sua unità ai tavoli nelle relazioni internazionali che ha perseguito in questi anni. Non ho delle ricette. Ma credo che l'obiettivo sia far cessare il prima possibile i conflitti in questione con esiti, però, giusti. Questo vale tanto per l'Ucraina, invasa dall'esercito russo, per la quale non è considerabile una resa, quanto per il fronte mediorientale, con il reciproco riconoscimento e rispetto del popolo israeliano e di quello palestinese. Purtroppo, oggi siamo molto distanti da questo risultato".