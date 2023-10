Parte "TOGETHER - Europa2024", il progetto multimediale di Tgcom24 che vi accompagnerà fino alle elezioni

Gli appuntamenti - La rubrica tv "TOGETHER - Europa2024" partirà il 3 novembre alle 15 e andrà in onda con cadenza quindicinale, sul canale 51, in streaming sul sito e sulla app e in diretta sulla nostra pagina Facebook. Inoltre, nell'ambito del progetto, andranno in onda altri otto appuntamenti, a cadenza mensile, dal titolo "InEuropa2024", "ospitati" da "Mattino Cinque News". Tutte le puntate saranno disponibili sul sito web - nello speciale online dedicato e omonimo, dove troverete notizie, video, approfondimenti e interviste extra - e sui canali social di Tgcom24. E, a proposito di social, non mancheranno i forum online - saranno 5 e verranno realizzati in collaborazione con l'Università Luiss di Roma - e i live. Il progetto prevede, ogni 15 giorni, anche un segmento dedicato all'agenda europea all'interno delle Breaking News di Tgcom24. Inoltre, una volta al mese, "TOGETHER - Europa2024" farà dei collegamenti da "Esperienza Europa - David Sassoli", a Roma. Stay tuned!