Parlamento Ue, primo ok a nuove norme contro pedopornografia online

Il Parlamento Ue dà il primo via libera alle nuove norme Ue per proteggere i bambini dalla pedopornografia e dagli abusi sessuali online.

Il testo è stato approvato con 51 voti favorevoli, due contrari e un astenuto. Al suo interno vengono delineate le nuove regole che obbligheranno i fornitori di servizi internet a valutare se esiste un rischio significativo che i loro servizi vengano utilizzati in modo improprio per abusi sessuali su minori o per adescamento di minori.