Le elezioni europee si avvicinano, ecco alcune informazioni utili

In particolare, si legge ancora sul portale, "gli elettori degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune del territorio nazionale. Possono votare nel luogo di degenza o di cura previa esibizione della tessera elettorale e di una specifica attestazione rilasciata dal sindaco su richiesta degli interessati. Gli elettori affetti da gravi infermità per i quali non è possibile l'allontanamento dall'abitazione potranno esercitare il proprio voto da casa durante le ore in cui è aperta la votazione presentando una certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla Asl previa richiesta al sindaco del proprio comune. Gli elettori non deambulanti, se iscritti presso un seggio elettorale non accessibile, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del comune che sia allocata in una sede con le adeguate caratteristiche, presentando un'attestazione medica rilasciata gratuitamente dalla Asl direttamente al presidente del seggio prescelto. Alcuni comuni organizzano, inoltre, servizi di trasporto pubblico per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale alternativo. Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza di un altro elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un accompagnatore scelto che può essere iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune italiano. A tal fine è necessario presentare la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dall'Asl. In alternativa, è possibile ottenere presso l'Ufficio elettorale del proprio comune l'annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale. Per il voto assistito degli elettori non vedenti è sufficiente esibire il libretto nominativo rilasciato dall'Inps".