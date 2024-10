Durante la puntata si è parlato anche del ruolo dell'Europa negli equilibri della diplomazia mondale. "L'Europa deve essere un attore di peso. Deve essere molto più forte sul profilo della difesa e del versante esterno. Ora è giusto costruire un'Unione della difesa. Ma qual è il problema? Perché l'Europa continua a parlare con le voci dei singoli Stati e non con una voce unica? Perché, dentro, le forze politiche in realtà non vogliono un'Unione europea più forte, più integrata, più credibile nei tavoli esterni. Bisogna decidersi: o si appoggiano disegni nazionalisti, per cui sono sempre gli Stati che provano ad avocare a sé le competenze e ad avere un protagonismo contro l'Ue, oppure si accetta di avere più Europa e quindi un'Europa anche più forte che incida sulle trattative di pace sia in Ucraina sia in Medio Oriente", ha dichiarato Gualmini.