"TOGETHER - Europa2024" al Parlamento Ue a Strasburgo: viaggio nel cuore della democrazia europea

Come si diceva, "TOGETHER - Europa2024" si è recato nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo in occasione della plenaria del 21-24 ottobre. Nel corso della sessione, tra le altre cose, Enrico Letta ha presentato il suo rapporto "Much More Than a Market", il Pe ha dato il via libera definitivo a un prestito straordinario fino a 35 miliardi di euro all'Ucraina, da rimborsare con le future entrate derivate da beni russi congelati, e ha adottato in via definitiva nuove regole per migliorare la gestione dello spazio aereo europeo, con più voli diretti, meno ritardi, e sostenendo la neutralità climatica. Il 24 ottobre, inoltre, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato il vincitore del Premio Sacharov 2024. Durante la plenaria, la sede del Parlamento Ue di Strasburgo è un viavai di parlamentari, giornalisti, tecnici, funzionari e altre persone di svariate professionalità e di diverse nazionalità, ma anche di visitatori e studenti. Un tripudio di culture e multilinguismo. A proposito di multilinguismo, abbiamo incontrato Alberto Fasan, che svolge un ruolo molto importante per garantire una comunicazione efficace nell'istituzione: l'interprete di conferenza.