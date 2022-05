SdR, Trabattoni: "L'industria del risparmio non è mai stata così forte"

Leggi Anche Torna il Salone del Risparmio e quest'anno guarda ancora di più al futuro

Per il presidente dell'Associazione "possiamo essere una componente fondamentale per lo sviluppo del futuro economico del Paese, ponendoci al centro della ripresa ed operando come motore strategico e trainante".

Trasformare il risparmio in investimenti produttivi "sarà sempre più una delle caratteristiche distintive di un'economia moderna e prospera: questo è l'obiettivo che dovrà guidarci". Attraverso adeguati veicoli ed incentivi "dovremo consentire a questa ingente quota di risparmio immobilizzata come liquidità, con gli oltre 1.600 miliardi di euro di depositi bancari a fine 2021, di essere un investimento produttivo a supporto della trasformazione infrastrutturale, digitale e verde".

"Avvicinare il risparmio all'economia reale attraverso i Pir" -

Fondamentale per Trabattoni è quindi proseguire sulla strada di strumenti come i Pir per avvicinare il risparmio all'economia reale. "Il mercato italiano del risparmio gestito è tra i più evoluti in Europa: strumenti come i Pir, e più recentemente i Pir alternativi e gli Eltif, hanno sicuramente stimolato i risparmiatori a destinare parte dei propri risparmi agli investimenti per le nostre imprese". Le soluzioni gestite, anche meno convenzionali - ha quindi concluso il presidente di Assogestioni -, "aprono nuovi spiragli nella diversificazione e nel contributo al Sistema-Paese. È una strada importante che va valorizzata al meglio col pieno supporto delle istituzioni e tutti gli attori coinvolti".

Salone del Risparmio

dal 10 al 12 maggio al Mi.Co, via Gattamelata, Milano