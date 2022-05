SdR, ministro Colao: "La tutela del risparmio è una priorità"

Bisogna incoraggiare l'innovazione finanziaria "vera" e "di lungo periodo" che persegua l'interesse dei cittadini.

Così il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al Salone del Risparmio 2022 , che si tiene al Mi.Co di Milano fino al 12 maggio. "Come ministro dell'innovazione tecnologica sono fan del cambiamento: l' innovazione finanziaria che stiamo vivendo può creare un enorme valore per cittadini , per rafforzare il futuro delle società e aumentare l'efficienza dei sistemi finanziari e pensionistici", ha quindi aggiunto.