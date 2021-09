Gabriele Muccino e Francesco Ragazzi: connessioni per il futuro

Durante il talk Inspired by progress, in co-produzione con Interni Creative Connections, Gabriele Muccino, regista e sceneggiatore, e Francesco Ragazzi, founder and creative director di Palm Angels, hanno affrontato il tema dell’innovazione, del progresso e del futuro dalle loro diverse prospettive ed esperienze, discutendo del valore del tempo e di quanto il futuro stia correndo a grande velocità per recuperare quanto perduto.