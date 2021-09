09 settembre 2021 09:15

"Be Water", alla piscina Cozzi si nuota sotto il murale di Maurizio Cattelan

Si intitola 'Be Water' il gigantesco murale, lungo 30 metri e alto 10, firmato dall'artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari per la Milano Design Week 2021 all'interno della storica piscina Cozzi. L'installazione riproduce il corpo di una donna distesa completamente ricoperto d'acqua, lasciandone emergere solo le mani e il viso. 'Be Water' si inserisce nello spazio della prima piscina coperta italiana della storia, esaltandone l'imponenza e fondendosi con l'architettura: il murale si sviluppa in due parti intorno al velario, una struttura in ferro con pannelli in vetro retroilluminati che, attraversando verticalmente la grande parete di fondo della piscina, si caratterizza per una decorazione a motivi marini che richiama il mondo subacqueo (meduse, pesci, conchiglie, alghe). La realizzazione dell'opera è stata anche l'occasione per ripristinare l'originaria funzione di questo elemento architettonico, pensato per illuminare lo spazio unendo funzionalità e ornamento.