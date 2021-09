Design, innovazione e tecnologia: l'Audi City Lab accende le luci sul futuro

Una galleria di luce e suoni che porta a un futuro in cui design, tecnologia e interazione guidano la mobilità. L'Audi City Lab torna alla Milano Design Week per il settimo anno e per l'edizione 2021 sceglie un progetto esclusivo di Marcel Wanders Studio, "Enlightening the future", che racconta avanguardia e nuovi orizzonti da esplorare. Lo spazio, in via della Spiga 26, resterà aperto fino al 27 settembre.