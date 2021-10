Milano, in Triennale il viaggio negli abissi dell'Ocean&Climate Village

Accompagnare i cittadini in un viaggio negli abissi , per sensibilizzare sull'importanza dell'oceano per il nostro pianeta e il nostro futuro. Con questo obiettivo arriva a Milano dall'1 al 3 ottobre , nell'ambito dellla 5 giorni dedicati al clima, Ocean&Climate Village , la prima mostra interattiva ed educativa dedicata a oceano e clima , realizzata dall' Unesco nell'ambito del Decennio delle Scienze del Mare. E.ON , tra i principali operatori energetici in Italia, in qualità di partner dell’Unesco, darà un grande contributo alla realizzazione di diverse sessioni formative e divulgative che avranno come obiettivo l’importanza della salvaguardia dell’ecosistema marino.

Concepito come un Magazine, diviso in 8 zone tematiche pensate per approfondire tutti gli ambiti legati al clima e all'oceano, l'Ocean&Climate Village è rivolto a tutti, grazie a un percorso espositivo arricchito da infografiche, pannelli interattivi e laboratori illustrati dai giovani artisti e artiste del collettivo Design for the Ocean, nonché dai contributi fotografici di Enzo Barracco, Anne de Carbuccia, Giovanni Pellegrini e da campioni e strumenti di ricerca dell'Università degli Studi Milano-Bicocca.

Leggi Anche Economia circolare e sostenibilità, in Italia otto bottiglie di vetro su 10 vengono riciclate

E.ON e la spinta verso un futuro sostenibile La presenza di E.ON sarà l’occasione per sensibilizzare, in particolare le nuove generazioni, sull’importanza dell’impegno verso un futuro sostenibile. Sarà, inoltre, l’occasione per raccontare le iniziative dedicate alla lotta al cambiamento climatico e approfondire il progetto Save the Wave, con il quale E.ON si è impegnata a supportare il ripristino della posidonia oceanica, una pianta che ha un ruolo fondamentale per l’ecosistema marino.

“Siamo davvero onorati di prendere parte ad un evento così importante nel contesto della lotta al cambiamento climatico. La Pre-COP26 rappresenta per noi un’ulteriore occasione per ribadire, non solo il nostro impegno per la sostenibilità e la salvaguardia del pianeta, ma ancora di più il nostro ruolo come attore principale della transizione energetica”, ha spiegato Frank Meyer, CEO E.ON Italia.

“Un domani migliore dipende dall’adozione di buone pratiche all’insegna della sostenibilità già da oggi. La Pre-COP26 è un momento essenziale per informare e sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della lotta al cambiamento climatico e porre l’accento sulla necessità della creazione e diffusione di una vera e propria cultura della sostenibilità”, ha aggiunto Davide Villa, Chief Customer Officer E.ON Italia.

Il programma dell'Ocean&Climate Village