Ibm e la sostenibilità: accelerare insieme il cambiamento culturale

Le tematiche ambientali sono strettamente connesse con le persone e le aziende: l'impegno di queste ultime verso il cambiamento rappresenta un elemento fondamentale. Ibm racconta come nell'azienda, dal punto di vista della Corporate Social Responsibility, l’attenzione alla sostenibilità si traduce in un impegno a valorizzare il talento delle persone, contribuendo a costruire un ambiente che dia valore ai dipendenti fuori e dentro l’azienda.

Scientists4Climate Quattro aspetti della questione ambientale raccontati attraverso l’esperienza di quattro divulgatori scientifici: Paola Del Negro, Franco Borgogno, Rossano Ercolino, Enzo Favoino.

L'incontro è anche l'occasione per IBM di presentare i tanti progetti a cui ha lavorato e lavora, tra cui Bee Green Italy, come Employee Resource Group (ERG), che si impegna a intraprendere azioni per creare un impatto positivo nell’ambito della sostenibilità puntando sull’engagement dei dipendenti.