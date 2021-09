23 settembre 2021 08:37

Milano, "l'instant oasi" di Coop in piazza Cordusio

Con "Coop Youth Experience" Coop lancia una tre giorni, dal 27 al 29 settembre, di eventi e incontri all'insegna del tema del cambiamento climatico. Ad anticipare una delle iniziative più attese, ovvero la prima "Oasi urbana" con la piantumazione di mille alberi e arbusti nel parco di Rogoredo e a casa Chiaravalle, è stata il 21 settembre la nascita di una "instant oasi" in piazzale Cordusio: 25 metri quadri di verde, che rimarranno a disposizione della città fino agli inizi del mese di ottobre per poi ritornare a nuova vita in altre aree del capoluogo gestite da cooperative sociali.