Paralimpiadi, Meloni saluta gli azzurri: “Avete reso orgogliosa la Nazione”

Durante la cerimonia di chiusura è intervenuto anche il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò. Dal palco dello stadio del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo ha ricordato il valore dei Giochi e del messaggio che lo sport può trasmettere. Nel suo intervento Malagò ha parlato delle emozioni lasciate dalla manifestazione e del significato che va oltre la competizione sportiva. "Ognuno di noi conserverà ricordi personali ed emozioni preziose, che resteranno indimenticabili. Ma c'è una parola semplice che ci unisce tutti, senza distinzione di età, condizione o nazionalità. Questa parola è speranza, speranza che lo sport e i suoi valori possano contribuire a costruire un futuro migliore per l'umanità. In un tempo in cui i tamburi e le bandiere della guerra sembrano prevalere, noi abbiamo parlato insieme di pace, amicizia, rispetto e inclusione. Alle immagini di brutalità e distruzione abbiamo contrapposto quelle di una competizione leale capace di costruire solidarietà e aprire nuovi orizzonti. Queste sono le bandiere per cui ci battiamo, queste sono le vere bandiere dello sport".