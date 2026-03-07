Paralimpiadi e non solo: una nuova piscina dell'Unità Spinale all'ospedale Niguarda di Milano
Bertolaso: "Un modello di presa in carico integrata". Annunciato un presidio medico all'Arena Santa Giulia durante le gare
Una nuova piscina dell'Unità Spinale Unipolare all'ospedale Niguarda di Milano, una struttura di riferimento per la presa in carico delle persone con lesioni midollari. I lavori di riqualificazione, con il miglioramento degli spazi e delle dotazioni dedicate alla riabilitazione, sono stati illustrati questa mattina durante un evento. La nuova piscina consentirà di potenziare l'idrokinesiterapia, fondamentale nei percorsi di recupero funzionale e autonomia.
Nel corso dell'iniziativa è stata inoltre annunciata dal direttore dell'Unità Spinale Michele Spinelli l'attivazione di una postazione all'Arena Santa Giulia durante le gare di para ice hockey nel periodo paralimpico. "La piscina fa parte di un percorso che punta, dopo la presa in carico e la cura, alla ricostruzione della persona nella società".
All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale di Niguarda Alberto Zoli, il Chief medical officer di Milano Cortina 2026 Giuseppe Massazza, il presidente del Cip Lombardia Pierangelo Santelli, il presidente Commissione medica della Federazione Ginnastica italiana Andrea Ferretti e la vicepresidente Coni Lombardia Carola Mangiarotti.
Presenti anche gli atleti paralimpici Giulia Ghiretti, che ha inaugurato la piscina con un tuffo, Lorenzo Bonicelli, Andrea Liverani, Rachael Watson e Gabriele Gerevini. "Con questa inaugurazione - ha dichiarato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso - rafforziamo un presidio di eccellenza della sanità lombarda in un momento particolarmente significativo, l'avvio delle Paralimpiadi. L'Unità Spinale di Niguarda rappresenta un modello di presa in carico integrata, dove competenza clinica, tecnologia e attenzione alla persona si uniscono per garantire percorsi riabilitativi di qualità".