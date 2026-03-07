Paralimpiadi e non solo: una nuova piscina dell'Unità Spinale all'ospedale Niguarda di Milano

Presenti anche gli atleti paralimpici Giulia Ghiretti, che ha inaugurato la piscina con un tuffo, Lorenzo Bonicelli, Andrea Liverani, Rachael Watson e Gabriele Gerevini. "Con questa inaugurazione - ha dichiarato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso - rafforziamo un presidio di eccellenza della sanità lombarda in un momento particolarmente significativo, l'avvio delle Paralimpiadi. L'Unità Spinale di Niguarda rappresenta un modello di presa in carico integrata, dove competenza clinica, tecnologia e attenzione alla persona si uniscono per garantire percorsi riabilitativi di qualità".