1 di 6
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

CADUTA SHOCK IN DISCESA LIBERA

Lindsey Vonn, le immagini dei soccorsi

La sciatrice è stata caricata sull'elicottero con un verricello e portata via in direzione del punto di primo soccorso, dove verrà deciso se sarà indirizzata all'ospedale olimpico

08 Feb 2026 - 14:58
6 foto

Lindsey Vonn, caduta nella discesa libera femminile durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stata caricata sull'elicottero con un verricello e portata via in direzione del punto di primo soccorso. Qui verranno fatti i primi accertamenti e verrà deciso se sarà indirizzata all'ospedale olimpico Codivilla a Cortina d'Ampezzo. Possibile il trasferimento agli ospedali di Belluno o Treviso. Quando l'elicottero è passato, dalla tribuna si è levato un applauso.

Ti potrebbe interessare

videovideo
milano cortina 2026
milano-cortina 2026
lindsey vonn

Sullo stesso tema