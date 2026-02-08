Lindsey Vonn, le immagini dei soccorsi

© Afp
Lindsey Vonn, caduta nella discesa libera femminile durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stata caricata sull'elicottero con un verricello e portata via in direzione del punto di primo soccorso. Qui verranno fatti i primi accertamenti e verrà deciso se sarà indirizzata all'ospedale olimpico Codivilla a Cortina d'Ampezzo. Possibile il trasferimento agli ospedali di Belluno o Treviso. Quando l'elicottero è passato, dalla tribuna si è levato un applauso.