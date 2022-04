Ue, verso l'introduzione di un caricabatteria universale: primo ok dell'Eurocamera

Istockphoto

Il 20 aprile, la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha appoggiato la proposta della Commissione sull'introduzione di un caricabatteria standardizzato per telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici, come tablet, lettori e-book, telecamere smart ed elettronica indossabile (i dispositivi elettronici che si portano a contatto con il corpo).