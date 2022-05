Ue, Di Maio a "The State of the Union" a Firenze: "Se necessario da unanimità a maggioranza qualificata"

La seconda giornata di "The State of the Union" a Firenze si è conclusa con un videomessaggio del nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"L'Unione Europea è una costruzione unica, un faro di diritti e di civiltà. In linea con questi valori, dobbiamo adeguarlo agli scenari attuali e futuri e alle sfide globali", ha detto, sottolineando che non va esclusa la "possibilità di revisione dei Trattati se necessario" estendendo per esempio "il voto a maggioranza qualificata in settori come la politica estera e di sicurezza comune, in cui le decisioni sono ora prese all'unanimità".