Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2022, vince un progetto portoghese sulla cooperazione transfrontaliera attraverso la musica

Secondo e terzo premio -

"Politica (Non Solo) per i Giovani"

Il secondo premio è stato assegnato al progetto ceco, che si propone di riunire giovani politici per discutere di politica, democrazia, diritti umani, lotta per una giovane società civile informata e attiva. Il terzo premio è andato al progetto tedesco "Ukrainian Vibes - European Public Sphere", organizzato attraverso Democracy International, che si è svolto da aprile a ottobre 2021 e ha riunito persone provenienti da 36 Paesi per discussioni virtuali su democrazia, sviluppo e integrazione europea, mettendo in luce le relazioni Ue-Ucraina. Alcune delle proposte formulate durante il progetto sono state pubblicate sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa.

I vincitori si sono aggiudicati diversi premi: il primo 7.500 euro, il secondo 5mila, mentre il terzo 2.500.

Premio europeo Carlo Magno della Gioventù -

Ogni anno, il Parlamento europeo e la Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana conferiscono il Premio Carlo Magno della gioventù a progetti creati da giovani e caratterizzati da una forte dimensione europea. Dal 2008 ad oggi, più di 4250 progetti hanno gareggiato per il premio.



Annualmente, alcune giurie, sia nazionali che europee, selezionano un progetto vincente per ciascun Paese dell'Ue. I 26 vincitori nazionali sono stati invitati alla cerimonia di premiazione, tenutasi il 24 maggio ad

Aquisgrana, in Germania

, dove sono stati annunciati i tre vincitori.