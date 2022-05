Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, iscrizioni aperte fino al 31 luglio

Sono aperte le iscrizioni al Premio giornalistico del Parlamento europeo intitolato alla memoria di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d'inchiesta maltese assassinata nel 2017.

Il 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, il Pe ha infatti pubblicato l'invito a presentare le proposte. I l vincitore, scelto da una giuria indipendente composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi dell'Ue e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee, riceverà un premio in denaro di 20mila euro . Le iscrizioni per l'edizione 2022 resteranno aperte fino al 31 luglio. La cerimonia di premiazione si terrà, come ogni anno, intorno al 16 ottobre, anniversario dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia.