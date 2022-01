Morte Sassoli, lunedì l'omaggio in plenaria a Strasburgo

Membro del Parlamento europeo dal 2009, Sassoli era stato eletto presidente nel luglio 2019 per la prima metà della legislatura.

In un comunicato, il Pe ricorda che "ha adottato misure straordinarie che hanno permesso al Parlamento europeo di svolgere i suoi compiti e di esercitare le sue prerogative ai sensi dei Trattati durante la pandemia. Ha anche giocato un ruolo di primo piano nel promuovere un bilancio Ue a lungo termine ambizioso e un efficace strumento di ripresa Ue. Inoltre, il defunto presidente ha guidato il Parlamento mostrandone la solidarietà verso i meno fortunati all'inizio della crisi, con azioni di sostegno nelle città che ospitano il Parlamento europeo, come la fornitura di pasti alle associazioni di beneficenza e la creazione di un rifugio nei locali del Parlamento per donne vittime di violenza. Determinato a trarre insegnamento dalla pandemia, il presidente Sassoli ha anche lanciato un grande esercizio di riflessione con i deputati per ripensare e rafforzare la democrazia parlamentare".

Da europeo convinto, Sassoli ha sottolineato nel suo discorso al Consiglio europeo di dicembre di qualche settimana fa che "l'Europa ha bisogno di un nuovo progetto di speranza. Penso che questo progetto possa essere costruito intorno a tre assi forti, a un triplice desiderio di Europa che sia unanimemente condiviso da tutti gli europei: quello di un'Europa che innova, di un'Europa che protegge e di un'Europa che sia faro".

Elezione del nuovo Presidente del Parlamento europeo - Come disciplinato dal Regolamento (articolo 20), la Presidenza ad interim sarà assicurata dal primo vicepresidente del Parlamento durante i giorni precedenti l'elezione del nuovo Presidente. Come originariamente previsto prima dell'improvvisa scomparsa di Sassoli, l'elezione del presidente per la seconda metà della legislatura avrà luogo martedì prossimo durante la plenaria di Strasburgo. Le elezioni dei vicepresidenti e dei questori seguiranno successivamente.