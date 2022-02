Lotta al cancro, il Parlamento europeo chiede una strategia dell'Ue più efficace

Nel mirino fumo e alcol - Poiché oltre il 40% di tutti i tumori è prevenibile mediante azioni coordinate "in relazione ai determinanti della salute di carattere comportamentale, biologico, ambientale, professionale, socioeconomico e commerciale", i deputati chiedono misure di prevenzione efficaci a livello nazionale ed europeo, fondate su competenze scientifiche indipendenti. Le misure raccomandate includono il finanziamento di programmi che incoraggiano le persone a smettere di fumare. Nel testo si evidenzia anche che il consumo nocivo di alcol è un fattore di rischio per molti carcinomi differenti.

Parità di accesso alle cure oncologiche a livello transfrontaliero - I deputati sono preoccupati per il fatto che i pazienti debbano ancora affrontare difficoltà quando cercano di accedere ai servizi sanitari e partecipare a sperimentazioni cliniche in altri Paesi dell'Ue. Chiedono pertanto la revisione del quadro legislativo Ue per consentire la mobilità e l'accesso ad attrezzature e cure altamente specializzate. Secondo gli europarlamentari dovrebbe esserci un unico insieme di norme per l'autorizzazione e il rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compreso il diritto a un secondo parere e anche la cooperazione multinazionale e il modo in cui sono condotte le sperimentazioni cliniche transfrontaliere devono essere più efficaci.

Un approccio europeo per affrontare la carenza di medicinali - Per contrastare le carenze e rendere le cure oncologiche più accessibili e abbordabili a livello Ue, i deputati sostengono con forza l'estensione delle procedure di appalto congiunte, in particolare per i farmaci antitumorali e i trattamenti oncologici per tumori rari, infantili e nuovi. Chiedono inoltre di diversificare la catena di approvvigionamento dei farmaci antitumorali, monitorare più da vicino le carenze e creare una riserva strategica di medicinali anticancro essenziali.

Tra le altre principali raccomandazioni contenute nella relazione figurano:

- garantire il "diritto all'oblio" (in base al quale gli assicuratori e le banche non dovrebbero tenere conto della storia clinica delle persone affette da cancro) a tutti i pazienti dell'Ue dieci anni dopo la fine del trattamento (e fino a cinque anni per i pazienti che sono stati diagnosticati prima dei 18 anni di età);

- aggiungere altri tipi di cancro (oltre al cancro al seno, al collo dell'utero e al colon-retto) al nuovo programma di screening sostenuto dall'Ue;

- assicurare una maggiore trasparenza del settore farmaceutico, in particolare per quanto riguarda le componenti di definizione dei prezzi, i criteri di rimborso e i prezzi netti dei medicinali nei diversi Stati membri.