Giornata mondiale contro il cancro, Metsola: "Dobbiamo lottare ogni giorno" | Ecco le statistiche in Ue

"Per sconfiggere il cancro, dobbiamo lottare ogni giorno. Con prevenzione, diagnosi e terapie. La lotta al cancro è stata e sarà sempre una priorità assoluta per il Parlamento europeo". Lo ha detto la presidente del Pe Roberta Metsola in occasione della Giornata mondiale contro il cancro . Vediamo di seguito cosa sta facendo l'Ue per combatterlo.

Le statistiche - Nel 2020, all'interno dell'Unione europea, sono state circa tre milioni le persone ad aver ricevuto una diagnosi di cancro e per 1,27 milioni è stata causa decesso. In Europa, i tumori costituiscono la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Tuttavia, grazie a trattamenti innovativi e a un migliore accesso alle cure, oggi sono molti i cittadini europei che riescono vivere più a lungo a seguito di una diagnosi di tumore. Si stima che all'interno dell'Unione europea circa il 40% dei tumori possa essere prevenuto e che vi siano più di 12 milioni sopravvissuti.

I dati - L'Europa rappresenta meno del 10% della popolazione mondiale, ma registra il 25% dei casi di cancro nell'intero pianeta. I tassi di sopravvivenza variano del 25% tra i Paesi dell'Ue. Quasi il 75% delle diagnosi di cancro nell'Ue riguarda persone di età pari o superiore a 60 anni.

Cancro e Covid - La pandemia di Covid ha avuto un impatto sulla prevenzione e la cura del cancro. Si stima che durante la pandemia 100 milioni di test di screening non siano stati effettuati in Europa e che un milione di casi di cancro non siano stati diagnosticati. Un paziente oncologico su 100 non ha ricevuto in tempo il trattamento chirurgico o chemioterapico di cui aveva bisogno. Secondo alcuni studi preliminari, la tecnologia mRNA su cui si basano alcuni dei vaccini Covid potrebbe rivelarsi efficace nei futuri farmaci antitumorali.

Le azioni dell'Ue - L'Ue integra gli sforzi degli Stati membri rafforzando la cooperazione e lo scambio di informazioni, adottando leggi in materia dei fattori di rischio (quali tabacco, sostanze cancerogene o pesticidi), e lanciando campagne di sensibilizzazione.